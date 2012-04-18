На Волині поїзд переїхав 9-річного хлопчика

Луцьк. 18 квітня. УНІАН. На залізничному переїзді перегону Дачне-Ківерці від наїзду пасажирського поїзда №87 сполученням Сімферополь-Ковель загинув 9-річний хлопчик.

Про це інформують у підрозділі зв’язків з громадськістю УМВС України на Львівській залізниці.

Постраждалий – місцевий мешканець.

Потяг травмував дитину при включеній звуковій і світловій сигналізації, зазначають у повідомленні.

Труп направлено в морг Ківерцівської центральної районної лікарні.

Правоохоронці проводять збір та перевірку матеріалів.

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