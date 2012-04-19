Податківці "прикрили" найбільший інтернет-магазин Rozetka.UA

Київ. 19 квітня. УНІАН. Сайт найбільшого інтернет-магазину Україні Rozetka.UA недоступний.

В хостінговую компанію Mirohost прийшли представники податкової інспекції з метою вилучити сервера інтернет-магазину.

Подробиці наразі не відомі. Зв'язатися з представниками Mirohost і Rozetka.UA поки не вдається. Сторінка магазину не відкривається.

Як відомо, магазин Rozetka.ua торгував фототехнікою, мобільними телефонами, ноутбуками, відеотехнікою, аудіотехнікою, комп'ютерами.

Нагадаємо, останнім часом правоохоронні органи доволі часто влаштовують обшуки в офісах компаній та магазинів. Відтак "жертвами" людей в масок стали гіпермаркет "Епіцентр", магазин електроніки "Фокстрот", вилучали сервери файлообміннику "Ex.ua" та ін.

Gazeta.ua

