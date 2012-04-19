У Львові чоловік прийшов „на розборки” в ОСББ з автоматом

Львів. 19 квітня. УНІАН. Сьогодні у Львові на вул. Головацького, 23 відбулася стрілянина. В об’єднання співвласників багатоквартирних будинків «На Головацького» прийшов «один з орендарів» нібито вирішити якусь проблему. Чоловік приніс з собою автомат і почав стріляти у повітря. Про це ZAXID.NET повідомили мешканці ОСББ.

«Ніхто не постраждав. Охоронець відбувся великим переляком. Зараз на місці працює міліція і тривають слідчі дії», – повідомили мешканці.

Цю інформацію підтвердили в відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС у Львівській області.

«Надійшло звернення в Залізничний райвідділ міліції… Звернувся і чоловік, що стріляв, і охоронці ОСББ», – зазначають в міліції.

Чоловік, за інформацією міліції, був орендарем приміщень у згаданому ОСББ і його нібито не хотіли впустити в офіс через несплату за послуги.

«Він витягнув автомат, бутафорний. І вистрелив у повітря… і сам викликав правоохоронців. Зараз на місці працює слідчо-оперативна група», – зазначили в міліції.

