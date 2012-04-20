Студент встановив „приховану камеру” у душі гуртожитку

Львів. 20 квітня. УНІАН. У Львові студент одного з вищих учбових закладів займався прихованими зйомками дівчат-студенток у душі студентського гуртожитку. За незаконну відеозйомку спудею загрожує кримінальна відповідальність.

Про це повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.

Як зазначається у повідомленні, до Личаківського райвідділу міліції Львова звернулась 20-річна студентка одного з вищих навчальних закладів міста. Дівчина повідомила правоохоронцям про те, що один із її знайомих, теж студент цього вишу, проник у душову кімнату гуртожитку та встановив камеру відео-аудіо запису.

„Нахаба, маючи намір розповсюдити це відео у соціальних мережах здійснював запис під час того, як дівчина милася. Студентка, яка вчасно помітила відеокамеру, негайно викликала міліцію”, - інформує ВЗГ.

Проведеними оперативними заходами, правоохоронці встановили особу «оператора», який проживав поверхом нижче. Як пояснив молодик, камеру він придбав на радіоринку. Окрім цього в кімнаті, де він мешкає, вони вилучили ноутбук та плівку.

«За цим фактом порушена кримінальна справа за частиною 1 статті 182 Кримінального кодексу України (Незаконне збирання, зберігання, використання або поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди), за що зловмиснику загрожує покарання у вигляді штрафу до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або у вигляді виправних робіт на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років», − зазначив у коментарі агентству начальник Личаківського райвідділу міліції Євген Березін.