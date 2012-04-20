Сайт МВС постійно піддається хакерським атакам – міліція

Київ. 20 квітня. УНІАН. У Міністерстві внутрішніх справ вважають, що відповідальність за хакерські атаки на сайт відомства, пов`язані з припиненням роботи файлообмінника Ex.ua, лежить скоріше в моральній площині, а не кримінальній.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив начальник Управління по боротьбі з кіберзлочинністю МВС України Максим Литвинов сьогодні на брифінгу, відповідаючи на запитання журналістів.

«На сьогоднішній день кримінальну справу не порушено, оскільки матеріальних збитків сайту не завдано. Більшої шкоди завдано громадянам України, які хотіли подивитися якісь новини на ньому. Тому я б не драматизував питання блокування нашого сайту – це просто питання моральної відповідальності тих людей, які це робили», - сказав М.Литвинов.

При цьому він зазначив, що атаки на сайт МВС відбуваються практично щодня. «Буквально вчора вони теж були, але не призвели ні до яких результатів», - сказав М.Литвинов.

Як повідомляв УНІАН, міліція 31 січня 2012 року закрила найбільший український портал файлообміну Eх.ua. На цьому ресурсі всі бажаючі могли безплатно завантажувати фільми, музику, програмне забезпечення.

Правоохоронні органи заявляли, що ресурс порушував законодавство про захист авторських прав, хоча співробітники сайту стверджують, що всі питання з правовласниками законодавчо врегульовані.

Після закриття Ex.UA користувачі Інтернету на знак протесту масово атакували сайт МВС.

2 лютого міліція відкликала вимогу про блокування порталу EХ.ua