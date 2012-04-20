У Харкові згвалтували 5-річну вихованку дитбудинку

Харків. 20 квітня. УНІАН. Розслідування кримінальної справи про згвалтування малолітньої вихованки харківського дитбудинку "Родина" припинене за п. 3 ст. 206 КПК України (оскільки не встановлено особу злочинця). Про це повідомив журналістам начальник Головного управління МВС України в Харківській області Віктор Козицький.

За словами В.Козицького, висновки проводилася раніше експертизи не дозволяють точно визначити час вчинення злочину, оскільки її провели занадто пізно. Відомо лише, що злочин був скоєний не пізніше, ніж за два місяці до звернення до міліції прийомного батька дівчинки і фіксації її тілесних ушкоджень.

Довідка. Прийомний батько колишньої вихованки харківського дитбудинку "Родина" Денис Котенко 13 січня 2010 р. звернувся до міліції із заявою про те, що дівчинку згвалтували в дитбудинку. За фактом згвалтування порушено кримінальну справу за ч.4 ст.152 Кримінального кодексу (згвалтування малолітньої, карається позбавленням волі терміном до 15 років).

За даними міліції, факт згвалтування 5-річної вихованки дитячого будинку "Родина" дійсно мав місце, що підтвердив первинний медичний огляд дівчинки. У дитячому будинку можливість сексуального насильства над дівчинкою виключили. Медичне обстеження не виявило насильницьких дій щодо вихованців дитячого будинку "Родина". У міліції відкидали можливість згвалтування дівчинки в дитбудинку.

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