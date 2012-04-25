У Красному Лучі застрелили тричі судимого рецидивіста

Луганськ. 25 квітня. УНІАН. На подвір’ї будинку по вулиці Індустріальній міста Красний Луч Луганській області 24 квітня о 17.00 невідомий з вогнепальної зброї скоїв убивство раніше судимого громадянина Б., 1963 року народження.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в Луганській області, зазначивши, що вбитий був судимий у 1983 році згідно з ч. 2 ст. 206 (хуліганство), в 1996 році – згідно з ч. 1 ст. 222 (незаконне носіння, зберігання, придбання, виготовлення і збут вогнепальної зброї, бойових запасів і вибухових речовин), а в 2003 році – згідно з ч. 1. ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України. 7 березня 2006 року його було звільнено умовно-достроково з місць позбавлення волі. Проживав з дружиною і двома дітьми.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів на відстані 600 метрів від місця скоєння злочину було виявлено згорілий автомобіль, на якому злочинець зник з місця скоєння злочину.

За даним фактом порушено кримінальну справу згідно з ч. 1 ст. 115 КК України (навмисне вбивство). Проводяться слідчо-оперативні заходи.