Три українські повії судитимуться з міліцією

Київ. 26 квітня. УНІАН. Троє працівниць секс-індустрії подали заяву до Генпрокуратури зі звинуваченням правоохоронних органів у застосуванні до них фізичної сили.

Мова йде про Шевченківське головне управління МВС у Києві.

Повії кажуть, що правоохоронці з цього управління їм погрожували і силоміць примусили підписати неправдивий документ іще в листопаді 2011 року.

Одну з дівчат змусили підписатися під тим, що вона працювала не повією, а сутенером. За що їй тепер загрожує до 7 років ув'язнення.

У міліції на заяву відреагували і пообіцяли у разі доведення правоти потерпілих покарати винних.

ТСН