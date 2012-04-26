Три українські повії судитимуться з міліцією
09:06, 26 квітня 2012Кримінал
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Подали заяву до ГПУ
Київ. 26 квітня. УНІАН. Троє працівниць секс-індустрії подали заяву до Генпрокуратури зі звинуваченням правоохоронних органів у застосуванні до них фізичної сили.
Мова йде про Шевченківське головне управління МВС у Києві.
Повії кажуть, що правоохоронці з цього управління їм погрожували і силоміць примусили підписати неправдивий документ іще в листопаді 2011 року.
Одну з дівчат змусили підписатися під тим, що вона працювала не повією, а сутенером. За що їй тепер загрожує до 7 років ув'язнення.
У міліції на заяву відреагували і пообіцяли у разі доведення правоти потерпілих покарати винних.
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