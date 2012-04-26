В МВС вшанували пам'ять ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС

Київ. 26 квітня. УНІАН. Сьогодні у Києві вшанували пам'ять загиблих ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, на вшанування героїв Чорнобиля в Міністерстві внутрішніх справ відбулося вручення нагород та відзнак учасникам ліквідації. Після цього відбувся мітинг-реквієм за участі Міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка.

Урочистості проходили біля відкритого до 25-их роковин трагедії Монумента на честь працівників, ветеранів ОВС та військовослужбовців внутрішніх військ, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Перед меморіалом зібралися ті, хто вважає своїм обов’язком вшанувати пам’ять загиблих та померлих колег, вдови та діти ліквідаторів.

«26 квітня – особлива дата для 33 тисяч працівників органів і підрозділів внутрішніх справ та військовослужбовців Внутрішніх військ з усіх регіонів України, на долю яких випало непросте випробування – битва з атомною стихією», - наголошується у повідомленні.

Звертаючись зі словами вдячності до героїв Чорнобиля за їхні мужність, відвагу та самопожертву, міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко зазначив, що «сьогодні ми віддаємо данину поваги та шани всім, хто брав участь у ліквідації її наслідків: цивільним, військовим, правоохоронцям».

«Сьогодні понад 43% ліквідаторів визнано інвалідами. Багато хто з цих самовідданих людей вже пішов від нас. Керівництво міністерства і в подальшому приділятиме максимальну увагу питанням соціального захисту чорнобильців, не залишить наодинці зі своїми проблемами жодного, хто в ті часи був у центрі подій», - наголосив Віталій Захарченко.

Теплі слова на адресу ліквідаторів та членів їхніх сімей знайшлися і в голови Української Асоціації «Чорнобиль» органів та військ МВС генерала внутрішньої служби, на той час – очільника оперативного штабу МВС України в зоні аварії на ЧАЕС, Василя Дурдинця.

– З Чорнобилем ми пов’язані на віки. Чорнобиль стосується кожного – і живих, і ще ненароджених. Особливо гостро ця трагедія торкнулася нас, безпосередніх учасників ліквідації наслідків аварії: бійців пожежної охорони, військовослужбовців внутрішніх військ, особового складу усіх служб та підрозділів ОВС, – зазначив Василь Дурдинець. – Шкода, що сьогодні серед нас немає багатьох побратимів, які виявили героїзм і пожертвували собою. Усі ми, хто живе нині, безмежно вдячні їм за цей вчинок. Наш святий обов’язок – пам’ятати про них.

Керівництво та особовий склад центрального апарату МВС, учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та вдови чорнобильців поклали квіти до меморіалу. Героїв Чорнобиля, які пішли в небуття, побратими та рідні пом’янули хвилиною мовчання. Потому по загиблих та померлих внаслідок Чорнобильської катастрофи працівниках ОВС відслужили панахиду.