На Рівненщині склали перелік «смертельних місць» ДТП

Рівне. 26 квітня. УНІАН. На Рівненщині майже кожна четверта дорожньо-транспортна пригода з постраждалими закінчується їхньою смертю. За цим показником Рівненська область посідає третє місце в Україні, поступаючись у цій сумній першості лише сусіднім Житомирській та Тернопільській областям.

Лише минулого року в області внаслідок 1736 дорожньо-транспортних пригод загинуло 120 і одержало травми 550 людей. Уже давно існують «смертельні місця», де люди чи не щороку гинуть в автокатастрофах. Про ці місця і про те, як можна якщо не зовсім уникнути, то хоча б значно зменшити кількість жертв дорожніх пригод, розповів Андрій Валерко, начальник сектора організації дорожнього руху та нагляду за станом доріг ВДАІ УМВСУ в Рівненській області

— Станом на 1 квітня в області взято на облік 36 місць та ділянок концентрації ДТП. Основний критерій, за яким їх визначають, — це чотири й більше аварій з потерпілими упродовж трьох років. Дві такі ділянки — на трасі Київ-Чоп: у селі Бабин Гощанського району та на об'їзній біля сіл Верба та Птича на Дубенщині. Ще дві — у Дубні на вулиці Грушевського, в районі школи №5, через це місто проходить траса міжнародного значення з Луцька на Чернівці. На автодорозі державного значення Устилуг-Луцьк-Рівне є також дві ділянки: на вулиці Хмельницького в Клевані та в селі Зоря на перехресті дороги на Клевань-2, - зазначив Андрій Валерко.

На рівненській ділянці автошляху регіонального значення Р-05, від пункту пропуску Городище на кордоні з Білоруссю до Хмельниччини, є 5 ділянок концентрації ДТП: у Сарнах в районі автовокзалу, на об'їзних Костополя, села Олександрія Рівненського району, Здолбунова перед селом Богдашів та у селі Здовбиця. Ще одна ділянка — на дорозі загального користування місцевого значення з Березного на Немовичі в селі Городище.

На вулицях райцентрів визначено чотири місця концентрації ДТП. У Березному на кільці між вулицями Андріївською, Ціолковського та Зірненською. У Дубровиці на перехресті вулиць Макарівської та Березової. У Костополі на вулиці Степанській в районі центральної райлікарні. Та в Дубні навпроти будинків №№12–16 на вулиці Шевченка.

Найбільше, 20 місць концентрації ДТП, — у Рівному. На вулиці Київській в районі »Сільпо», між перехрестям з Грушевського та пішохідним переходом біля магазину »Спорттовари», між вулицями Грабник і С.Крушельницької. На Соборній — перехрестя з вул.Старицького, перехрестя з вул.Вербовою та неподалік кафе »Каштан» біля будинку №416. Перехрестя Дубенської та Макарова. На вул.С. Бандери — перехрестя з Поповича та Дворецькою, з вул.Осипова, біля будинків №№24–26 в районі станції переливання крові. Перехрестя Грушевського, Пухова та Самчука. Перехрестя Шухевича, Князя Володимира та Литовської. Перехрестя С.Петлюри з пр.Миру. Біля будинку на Міцкевича, 10. Перехрестя вулиць Приходька та С.?Крушельницької. На Курчатова, 6. На вул.Макарова — біля супермаркету »Літа» та на перехресті з Ювілейною. Перехрестя Київської, Костромської та Д. Галицького. Та біля будинку на вулиці Самчука, 1-А.

Більшість місць концентрації ДТП змінюються, але деякі, зокрема, у Клевані, Бабині, Здовбиці, Дубні та у Рівному — на вулицях Київській, Соборній, Дворецькій, Поповича, С.Бандери залишаються вже «традиційними». І не завжди тому, що там якийсь недолік, неналежна організація дорожнього руху. Є місця, які відповідають всім нормативним вимогам, є і розмітка, і знаки, і світлофори, ну все, що потрібно, але... ДТП стаються знову й знову. Ці факти важко пояснити. Вочевидь, спрацьовує людський фактор, елементарне недотримання правил дорожнього руху, типу «один не дивиться, куди і як йде, а другий — куди і як їде».

Рівне вечірнє

