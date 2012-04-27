Комісар ЄС з юстиції та прав людини скасувала візит до України

У Німеччині схвально сприйняли рішення президента Йоахіма Гаука не їхати до України та посилюють риторику про бойкот Євро-2012, а комісар ЄС з юстиції та прав людини Вівіан Рендінг відмінила поїздку на Євро. Про це повідомляє Die Welt.

Видання відзначає, що рішення президента Німеччини не їхати до України всередині травня на зустріч президентів країн Центральної Європи, яка відбудеться в Ялті, в Німеччині зустріли винятково схвально.

Міністр закордонних справ Гідо Вестервелле сказав, що Гаук прийняв «правильне рішення».

За словами речника Соціал-Демократичної партії Рольфа Мютцніха, таке рішення має не лише «символічний вплив», а й є «сильним політичним сигналом». Рішення Гаука привітали представник ХДС з прав людини Еріка Штайнбах та представник уряду з прав людини Маркус Льонінг. За інформацією служби президента відкритим все ще залишається питання чи він взагалі приїде на Євро-2012.

Міністр внутрішніх справ, який також відповідає за спорт Ханс-Петер Фрідріх заявив, що він як міністр спорту матиме проблеми сидіти під час чемпіонату Європи та «знати, що за кілометр з кимось поводяться не за правилами, які ми разом сприймаємо в цивілізованому світі».

Як повідомляє Frankfurter Allgemeine, комісар ЄС Вівіан Рендінг, яка відповідає за юстицію, фундаментальні права та громадянство також відмінила свій візит на першу гру Євро-2012. Про це вона написала в листі президенту УЄФА Мішелю Платіні. Свою відмову вона пояснила порушенням прав людини в Україні та поводженням з Тимошенко.

УГСПЛ