Адвокат Розинської пов’язує інцидент ведучої з ДАІ із Мельниченком

Київ. 4 травня. УНІАН. Адвокат телеведучої Наталії Розинської Микола Неділько не виключає, що правоохоронні органи, переслідуючи його клієнтку, намагаються вплинути на екс-майора Управління держохорони Миколу Мельниченка.

Про це М.Неділько заявив 3 травня УНІАН, коментуючи інформацію деяких ЗМІ, що Н.Розинська порушила правила дорожнього руху та намагалася втекти.

М.Неділько повідомив, що вчора йому зателефонувала Н.Розинська та розповіла про те, що зупинила свій автомобіль біля магазину квітів на одній з вулиць Києва. “З її слів, до неї підійшов працівник ДАІ, не представившись та не надавши свої документи, почав вимагати від неї пред`явити її документи. Розинська попросила його представитися та показати посвідчення та повідомити, які правила дорожнього руху вона порушила”, - сказав адвокат. М.Неділько, посилаючись на слова Н.Розинської, зауважив, що працівник ДАІ не надав їй належної відповіді.

Більше того, додав він, з розмови стало зрозуміло, що працівник ДАІ хоче отримати від Н.Розинської хабар. “Вона як юрист за освітою, знаючи, як мають діяти працівники ДАІ в разі зупинки водія, повідомила, що не збирається давати хабара”, - наголосив М.Неділько. Після цього Н.Розинська сіла в автомобіль та поїхала далі.

М.Неділько, який одночасно є і адвокатом М.Мельниченка, зауважив, що свого часу за Н.Розинською через дружні стосунки з М.Мельниченком було встановлено стеження невстановленими особами та навіть були переслідування. “На неї через майора Мельниченка постійно чиниться тиск”, - сказав адвокат.

М.Неділько зауважив, що згодом за декілька метрів її авто зупинив інший працівник ДАІ і намагався силоміць витягти з машини. “З метою забезпечення власної безпеки вона закрилася в авто, оскільки жоден працівник ДАІ їй не представився”, - сказав він. За словами М.Неділька, після цього Н.Розинська знову зателефонувала йому і повідомила, що працівники ДАІ обгрунтовують її другу зупинку тим, що вона знаходиться в стані алкогольного сп`яніння. М.Неділько додав, що порадив у зв`язку з цим негайно звернутися до найближчої лікарні та здати кров на аналіз вмісту алкоголю. “Вона також повідомила, що її намагаються силоміць затримати. І у неї залишилися сліди фізичного насилля. Я їй порадив зафіксувати ці побої та викликати міліцію і зателефонувати до оперативного чергового СБУ і вона це зробила”, - сказав адвокат.

Крім того, за словами М.Неділька, під час другої зупинки машину телеведучої оточили 5 працівників ДАІ і один з них витяг табельну зброю і через лобове скло почав погрожувати її застосуванням. “Ми маємо намір найближчим часом оскаржувати ці дії. Вона телефонувала до СБУ, там заяву її прийняли, але належним чином поки не відреагували. Вона також подзвонила в міліцію, і коли вони приїхали, то спілкувалися лише з працівниками ДАІ. Наскільки мені відомо, це були представники спецпідрозділу “Кобра”, - наголосив адвокат.

М.Неділько висловив думку, що з боку працівників міліції буде намагання порушити кримінальну справу проти Н.Розинської за фактом вчинення опору. “Зважаючи на те, що Розинська перебуває в дружніх стосунках з Мельниченком, то ця ситуація, думаю, буде використана проти нього. Я ці справи між собою пов`язую. Це вже не перша спроба порушити проти неї кримінальну справу, аби вплинути на Мельниченка”, - сказав адвокат.

Відповідаючи на запитання, чого саме у такий спосіб домагатимуться від М.Мельниченка, М.Неділько сказав: “Я думаю, що хочуть припинити ту діяльність Мельниченка по порушенню кримінальної справи проти Кучми. І станом на сьогодні є ймовірність, що ситуацію з Розинською використають як вплив на Мельниченка у справі Щербаня, аби він не давав свідчення у даній справі”.