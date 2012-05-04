На Чернігівщині чоловік потонув в автомобілі під час спуску човна

Чернігів. 4 травня. УНІАН. На річці Дніпро біля с.Загатка Чернігівського району 30 квітня в 7.00 під час спроби спуску на воду моторного човна з допомогою автомобіля Suzuki Vitara автотранспортний засіб з'їхало в річку разом з причепом і човном. За попередньою інформацією, водій втопився при спробі врятуватися з автомобіля.

1-2 травня продовжувалися пошуки чоловіка, були залучені фахівці 1 Спеціального регіонального центру швидкого реагування у складі 7 людей і 3 одиниць техніки (в т.ч. 2 плавзасобів). Рятувальники обстежили близько 600 кв. м акваторії річки, але результатів не було. Станом на 3 травня місцезнаходження чоловіка і транспортних засобів невідомо.

Ситуація знаходиться під контролем ТУ МНС в Чернігівській області, повідомила прес-служба ТУ МНС в Чернігівській області, - повідомляє портал chernigiv.