Харківські міліціонери провели парад до Дня Перемоги

Харків. 7 травня. УНІАН. Парад міліцейських підрозділів та військової техніки пройшов сьогодні біля будівлі ДК міліції по вул. Раднаркомівській у Харкові. Сьогодні в міліції вшановували ветеранів органів внутрішніх справ, які одночасно є ветеранами Великої Вітчизняної війни.

В святковому заході взяли участь голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін, харківський міський голова Геннадій Кернес, начальник Головного управління МВС України в Харківській області Віктор Козицький, народний депутат України Олександр Фельдман. Вони поклали квіти до пам'ятника міліціонерам, які загинули в боротьбі зі злочинністю. Також була проведена виставка зброї часів Великої Вітчизняної війни і військової техніки того часу: зокрема, були представлені автомобілі "Dodge", легкий бронеавтомобіль "БА -64", 76-мм дивізійна гармата. Лунали пісні воєнних років.

"Проходження парадним строєм військ, озброєних формувань, у тому числі міліції - це данина поваги ветеранам, показ бойової потужності тих людей, які зі зброєю в руках охороняють порядок і бережуть мирне життя тримільйонної харківської громади", - зазначив М.Добкін.

За словами губернатора, всі ветерани війни в Харківській області вже отримали одноразову державну матеріальну допомогу до Дня Перемоги - від 1700 до 2300 грн.

Як повідомив начальник облуправління міліції В.Козицький, харківські правоохоронці вирішили відродити традицію проведення параду міліцейських підрозділів, присвяченого Дню Перемоги. Він також повідомив, що, у Харківській області мешкає 250 ветеранів Великої Вітчизняної війни - колишніх працівників органів внутрішніх справ. З них 70 брали участь у бойових діях.

На святкування прийшло близько сорока ветеранів. Для них був накритий святковий стіл. Ветеранам вручили подарунки - п'ять інвалідних крісел і 22 телевізори.

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