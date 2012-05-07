У Львові СБУ готове до провокацій на День перемоги

Львів. 7 травня. УНІАН. В Управлінні СБУ у Львівській області заявили, що в них немає інформації про організацію якихось провокаційних дій у Львові 9 травня чи ймовірний приїзд до Львова представників радикальних лівих організацій

Про це на президії облради повідомив представник СБУ Олександр Вольський. Він зазначив, що СБУ вживатиме всіх заходів для дотримання правопорядку під час урочистостей, присвячених Дню перемоги у Львові.

Також під час президії представники опозиційних фракцій ЛОР закликали правоохоронців вжити заходів, щоби не було використано жодної радянської символіки, був забезпечений правопорядок та організація подій згідно із затвердженим планом святкувань. Окрім того, голова фракції Партії регіонів в обласній раді Ігор Грещук сказав, щоби опозиціонери не політизували ситуацію, і якщо вони мають якусь інформацію про якісь провокації, то хай дають правоохоронцям, а не займаються самодіяльністю.

Окрім того, за інформацією прес-служби Львівської міськради, наразі не надходило заявок про проведення масових заходів у День Перемоги.

Нагадаємо, минулого року у День Перемоги у Львові сталися сутички за участю представників радикальних лівих організацій.

ТСН