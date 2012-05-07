На Одещині голова сільради побив місцевого депутата

Одеса. 7 травня. УНІАН. Голова Лиманської сільської ради Роздільнянського району Одеської області Владимир Устенко за спробу організувати акцію протесту селян проти чергового підвищення комунальних тарифів напав на вулиці й побив депутата місцевої ради, самовисуванця Олександра Кириченка.

Про це повідомили УНІАН в одеській облорганізації Комітету виборців України.

За свідченнями очевидців, відставний військовий В.Устенко, дізнавшись про заплановану акцію протесту, зустрівся з О.Кириченком і спершу просто кричав на депутата за спробу «організації незаконних зборів, потім завдав йому сильного удару, після якого депутат опинився на землі.

Проте В.Устенко продовжував бити ногами лежачого», йдеться в повідомленні.

На крики й галас зі свого двору вийшов син О.Кириченка і вдарив голову сільради лопатою, що підвернулася під руку. В результаті депутат і голова сільради були госпіталізовані.

Згідно з даними облКВУ, О.Кириченко пережив інсульт, лікарі також виявили численні пошкодження внутрішніх органів, зокрема відбиті нирки, розірваний сечовий міхур, а також зламані ребра.

У сільського голови медики виявили пошкодження шийних хребців.

У Роздільнянському РВВС, як повідомив УНІАН керівник Відділу зв`язків із громадськістю Управління МВС України в Одеській області Владимир Шаблієнко, не побачили підстав для порушення кримінальної справи за фактом хуліганського нападу і побиття.

«Виходячи з висновків судмедексперта, громадянину О.Кириченку було завдано легкі тілесні ушкодження, - уточнив В.Шаблієнко, - тому в РВВС не вбачають складу злочину».