Через конвертаційний центр щомісяця легалізовували мільйони гривень

15:15, 08 травня 2012
Кримінал
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У Києві викрили діяльність нелегальної фінансової структури, яка надавала протиправні послуги суб’єктам різних видів господарської діяльності з мінімізації податкових зобов’язань та переведення безготівкових коштів у готівку

Київ. 8 травня. УНІАН. У Києві співробітники СБУ викрили і припинили діяльність нелегальної фінансової структури, яка надавала протиправні послуги суб’єктам різних видів господарської діяльності з мінімізації податкових зобов’язань та переведення безготівкових коштів у готівку. За попередніми підрахунками щомісячний обіг коштів становив понад 60 мільйонів гривень.

Про це УНІАН повідомили у прес-секторі Управління СБУ в м. Києві.

Встановлено, що на рахунки підконтрольних фіктивних підприємств, відкритих в кількох столичних банках, суб’єктами господарської діяльності, перераховувались безготівкові кошти начебто за виконання робіт та послуг, які фактично не проводились.

У результаті спецоперації, проведеної СБУ, у Солом’янському районі Києва затримано кур’єра конвертаційного центру. З багажника його автомобіля оперативники вилучили 15 печаток фіктивних підприємств, їх фінансово-господарську документацію та 3,3 мільйони гривень готівки.

Слідчим відділом столичного Управління СБУ порушено кримінальну справу за ч.2 ст.205 (фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу України.

 

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