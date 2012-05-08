Відеоспостереження «Всевидяче око» впроваджує ДАІ

Українська Державтоінспекція впроваджує в свою роботу «Всевидяче око» - систему відеоспостереження на патрульних авто, що дозволяє контролювати рух транспорту і фіксувати порушення правил дорожнього руху.

Як розповіли нам даішники, нове обладнання призначене для фіксації більшості видів порушень правил дорожнього руху - проїзду на заборонний сигнал світлофора, розвороту через осьову, паркування в забороненому місці, ненадання переваги пішоходам на переходах і т. п. Камери не можуть лише вимірювати і фіксувати перевищення швидкості руху. Виробник устаткування - тайванська компанія EverFocus/

Система працює завдяки трьом відеокамерам, які виводять картинку на невеликий дисплей (він же пульт управління системою), розташований в салоні машини. Дві камери знаходяться в мигалці на даху патрульної машини. Одна знімає все, що відбувається попереду авто, інша - ззаду. Камери не рухаються. Вони також оснащені інфрачервоним підсвічуванням і можуть в темний час доби передавати досить якісну картинку, одержувану в таких умовах на відстані до 40 м. Третя камера встановлена всередині салону і може обертатися на всі боки.

Під час патрулювання всі камери повинні працювати в постійному режимі, а вся інформація зберігається на жорсткому диску об'ємом 500 Гб. З таким урахуванням роботи, обсягу пам'яті повинно вистачити на півроку. Потім нова інформація автоматично почне записуватися поверх старої. Подібний принцип застосовується, наприклад, на багатьох відеореєстраторах. Скопіювати відзняте відео можна через USB-вихід. Всю записану інформацію досить легко знайти: по даті і часу.

Також нова система передбачає виведення на електронне табло на даху патрульного автомобіля повідомлення автомобілістам. Серед основних команд, наприклад: «ДТП», «Ідіть за мною», «Зупиніться!». Також інспектор може сам ввести вимогу в залежності від необхідності і ситуації. Вимоги можуть повторюватися на англійській мові.

Столичні патрульні авто спеціального загону ДПС ДАІ особливого призначення (раніше «Кобра») першими отримали нову систему. Також система є вже на деяких авто в Донецьку, Львові та Харкові. Згідно з планами, найближчим часом кількість обладнаних патрульних авто збільшать удвічі.

Газета Є