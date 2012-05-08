В Ужгороді розмалювали біг-борд комуністів до Дня Перемоги
16:00, 08 травня 2012Кримінал
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Звинувачують націоналістів
Ужгород. 8 травня. УНІАН. В Ужгороді невідомі розмалювали балончиками щит з привітаннями до Дня Перемоги від комуністичної партії.
Зробили це, скоріш за усе, невідомі націоналісти.
Вони написали на вітальній рекламі до Дня Перемоги й адресу свого сайту. На ньому, зокрема, розміщені звернення і матеріали від течії "автономних націоналістів".
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