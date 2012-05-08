В Одеській області на хабарі попалися віце-мер і радник мера

Одеса. 8 травня. УНІАН. В Одеській області правоохоронцями затримані за вимагання і отримання хабара в розмірі 112 тис. грн віце-мер і радник міського голови Южного.

Про це повідомили сьогодні УНІАН у прес-служби прокуратури Одеської області.

Як уточнили в облпрокуратурі, ці посадовці «вимагали в місцевого підприємця хабара за вирішення питання про отримання свідоцтва про право власності на приміщення, а також необхідної технічної документації».

Стосовно обох чиновників прокуратурою Одеської області порушено кримінальну справу згідно з ознакам ч.3. ст.368 (отримання хабара у великому розмірі особою, котра обіймає відповідальну посаду) Кримінального кодексу України.