МВС блокує приїзд людей на Форум об`єднаної опозиції

Київ. 8 травня. УНІАН. Міністерство внутрішніх справ розіслала в регіони термінову вказівку вжити усіх можливих заходів для недопущення виїзду громадян на Форум об’єднаної опозиції, який відбудеться 12 травня у Києві.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі «Батьківщини».

«Працівники міліції в регіонах проводять рейди по автотранспортних господарствах та приватних перевізниках, яким відкрито погрожують припиненням їх діяльності в разі, якщо вони везтимуть людей на Форум», - йдеться в повідомленні.

В партії зазначають, що місцеві міліціонери отримали вказівку супроводжувати кожен автобус, який здійснює масові перевезення, та нести персональну відповідальність за дотримання вказаної мети поїздки. «Такі факти ще раз вказують на те, що органи внутрішніх справ займаються не розкриттям та розслідуванням злочинів, а боротьбою з політичними опонентами влади», - заявили в «Батьківщині».