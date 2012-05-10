ГПУ висуне Тимошенко обвинувачення у вбивстві Щербаня

Брюссель. 10 травня. УНІАН. Генеральна прокуратура України за два тижні буде готова висунути колишньому прем’єр-міністру України Юлії Тимошенко обвинувачення в організації та фінансуванні вбивства колишнього депутата і бізнесмена Євгена Щербаня.

Про це заявив перший заступник генерального прокурора України Ренат Кузьмін в інтерв’ю інтернет-виданню EurActiv, опублікованому сьогодні.

“У наступні два тижні”, - сказав він.

За словами Р.Кузьміна, зараз прокуратура розслідує цю кримінальну справу і перевіряє факти, які “демонструють участь Ю.Тимошенко та (колишнього прем’єр-міністра України – УНІАН) Павла Лазаренка в організації та фінансуванні цього вбивства”.

За словами представника прокуратури, робота вже дала певних результатів. “Ми маємо свідчення кількох людей, які прямо вказують на Ю.Тимошенко та П.Лазаренка як людей, що замовили та фінансували вбивство, ми також маємо непрямі свідчення в цьому ж сенсі”, - заявив Р.Кузьмін.

“Ми збираємо свідчення, ми вивчаємо документи, всю торговельну діяльність (Ю.Тимошенко – EurActiv) у цей період, і якщо зберемо достатньо доказів, ми направимо справу до суду”, - додав він.

Разом з тим, Р.Кузьмін зазначив, що продовження цієї справи залежатиме від стану здоров’я Ю.Тимошенко.

“Ю.Тимошенко сьогодні проходить лікування. Згідно з українським законодавством, ми не можемо переслідувати хвору особу. Буде вона хворіти місяць чи два місяці, чи рік? Я не знаю, однак ми не можемо переслідувати її в цей період часу”, - сказав він.

Довідка УНІАН. Є.Щербаня було вбито 3 листопада 1996 року в аеропорту Донецька.

17 квітня 2003 року Луганський апеляційний суд ухвалив вирок у кримінальній справі, яка містила більш як 20 епізодів, зокрема вбивства голови НБУ Вадима Гетьмана і Є.Щербаня. Обвинуваченими у справі визнані 8 осіб, всі вони обвинувачуються у бандитизмі (ст. 69 Кримінального кодексу України). Троє з них - Сергій Кульов, Вадим Болотських і Леонід Добробатько - одержали довічне ув’язнення. Костянтин Нікулін та Ігор Пушняков осуджені до 15 років позбавлення волі. Сергій Володченко і Микола Малахов - до 11 років позбавлення волі, Едуард Косигін - до 11,5 років.

П.Лазаренко проходив у справі як замовник вбивств В.Гетьмана і Є.Щербаня. Цим вироком колишнього прем`єр-міністра визнано причетним до вбивства цих осіб.

У серпні 2011 року Р.Кузьмін в інтерв`ю журналу ”Фокус” заявив, що інформація про причетність Ю.Тимошенко до вбивства Є.Щербаня міститься у матеріалах кримінальної справи, порушеної у США щодо П.Лазаренка.

Наприкінці 2011 року Р.Кузьмін заявив, що фірма Somali Enterprises перерахувала гроші за вбивство Є.Щербаня. «Гроші, майже 3 мільйони доларів, на рахунки кілерів надійшли від фірм, що належать Лазаренку і Тимошенко. Можливо, я не точно висловився: ці фірми контролювалися цими двома людьми», - уточнив він.

4 квітня 2012 року син Є.Щербаня Руслан заявив про можливу причетність Ю.Тимошенко до вбивства його батька і закликав прокуратуру провести розслідування. З аналогічним проханням Р.Щербань звернувся також до Посольства США в Україні, оскільки у цій країні перебуває під домашнім арештом П.Лазаренко. «На моє переконання, це ланки одного ланцюга», – додав Р.Щербань.