Призначено нового начальника Тернопільського облДАІ

Тернопіль. 10 травня. УНІАН. Начальником Тернопільського обласного управління Державтоінспекції призначено Андрія Матрифайла.

Як повідомили УНІАН у Секторі громадських зв’язків ГУ МВС у Тернопільській області, відповідний наказ підписав начальник обласного управління міліції Віктор Сак.

А.Матрифайло до нового призначення очолював Тернопільський міський відділ внутрішніх справ.

Як повідомляв УНІАН, попередньому керівнику обласної Державтоінспекції Віктору Паку пред’явили звинувачення у скоєнні резонансного ДТП, яке сталося 31 грудня 2011 року у Хмельницькій області.

Тоді автомобіль Toyota Land Cruiser зіткнувся з автомобілем ВАЗ. Один пасажир ВАЗа загинув, водій та інший пасажир травмовані. Водій автомобіля Toyota після вчинення ДТП з місця події зник.

Невдовзі у тернопільських інтернет-виданнях з’явилася інформація, що нібито у Toyota Land Cruiser перебував голова Тернопільської ОДА Валентин Хоптян, який разом з дружиною їхав на новорічні свята у рідний Чемеровецький район Хмельницької області.

Сам В.Хоптян запевняв, що не має стосунку до ДТП на Хмельниччині і що 31 грудня взагалі не сідав в автомобіль Toyota Land Cruiser з номером ВО 5555 АР, який до 27 грудня обслуговував його як голову ОДА.

У середині січня 2012 року начальник Управління зв’язків з громадськістю МВС України Володимир Поліщук зауважив, що за укриття певних обставин ДТП і введення слідства в оману будуть зроблені висновки щодо керівництва Тернопільського обласного управління міліції.

Невдовзі міністр внутрішніх справ задовольнив заяву начальника обласного управління міліції Федора Бортняка про звільнення з посади.

Згодом було затримано начальника облДАІ В.Пака.