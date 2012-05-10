На Житомирщині 12-річній хлопчик вбив 45-річну односельчанку

Житомир. 10 травня. УНІАН. На Житомирщині 12-річного хлопчика підозрюють у жорстокому вбивстві 45-річної односельчанки.

Як повідомили УНІАН у Романівському райвідділі УМВС України в Житомирській області, вбивство було скоєно на пікніку 1 травня у селищі Романів.

Група місцевих жителів відпочивала на природі, коли до них пристав 12-тирічний хлопець - односельчанин, який у стані алкогольного сп’яніння розмахував палицею та кидався камінням. Під вечір відпочивальники поступово почали розходитися. Одна з жінок залишилася.

«Згідно з версією правоохоронців, хлопець забив жінку палицею та камінням і відтягнув у воду», - повідомив УНІАН начальник Романівського райвідділу міліції Валентин Підгаєцький.

За його словами, на місці події було виявлено камінь з речовиною бурого кольору, схожу на кров, палка, сліди взуття та волочіння тіла.

”Родичі 45-річної загиблої та ввесь Романів шокований жорстокістю дитини, якій всього 12 років”, - наголосив В.Підгаєцький.

Хлопець своєї провини не визнає та наполягає на тому, що односельчанку не вбивав.

Підозрюваного затримано. За фактом убивства порушено кримінальну справу, ведеться розслідування.

За словами місцевих жителів, хлопець часто проявляє агресію та неадекватно поводиться. У разі доведення провини підозрюваного, він відбуватиме покарання у спеціалізованій установі для дітей-злочинців.