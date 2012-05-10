Івано-Франківськ. 10 травня. УНІАН. На Івано-Франківщині чотирикласник обікрав магазин.

До середини продуктової сільської крамниці 10-річний житель села Нивочина Богородчанського району потрапив через дах. Поцупив готівку, яку знайшов у магазині, а це 600 гривень, та п’ять пачок жувальних гумок.

Як розповіла начальник кримінальної міліції у справах дітей УМВС в області Алла Лемчак, це не перший «подвиг» малолітнього злодюжки. У хлопчика явно простежуються ознаки такої хвороби як клептоманія. Він краде лише задля самого процесу крадіжки. Наприклад, якось з промислової крамниці вкрав 10 замків. Для чого вони йому були потрібні, хлопчина й сам не міг докладно пояснити. Ніби його більше цікавили ключі, а не замки.

А цієї зими чимало жителів села позбулися своїх велосипедів. Коли зійшов сніг їх почали знаходити на городах. Підозрюють, що ці крадіжки так само справа рук нашого героя. Хоча самого велосипеда йому не було потрібно. Батьки, хоча й не мають особливих статків, але купили синові двоколісного «коника» за 900 гривень. Власне, намагаються забезпечити його усім необхідним, лише б дитина не крала. Щоправда, інколи тато вдається й до такого засобу виховання як пасок. Але, у силу обставин, й це практично не діє. Очевидно, потрібні інші методи, не виключено, й медичного характеру.

У сім’ї четверо дітей. Більше ні у кого потягу до крадіжок не має.

Стик