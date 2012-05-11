У Тернополі батько систематично бив 13-річну доньку



Тернопіль. 11 травня. УНІАН. У Тернополі порушено кримінальну справу проти батька, який систематично бив свою 13-річну доньку.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі обласної прокуратури.

Встановлено, що чоловік за найменшу провину застосовував фізичні покарання, при цьому не враховуючи, що має справу з малолітньою дитиною. Як наслідок, під час останнього побиття доньки він зламав їй палець на нозі.

Стосовно нього прокуратурою Тернополя порушено кримінальну справу за злісне невиконання батьківських обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки (ст.166 Кримінального кодексу України).