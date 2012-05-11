СБУ та МВС доручили розібратися з фінансовими пірамідами

Тернопіль. 11 травня. УНІАН. Кабінет міністрів України доручив СБУ, МВС, Нацкомфінпослуг, Міністерству економічного розвитку, Міністерству фінансів, Держфінмоніторингу, Міністерству юстиції вжити заходів для запобігання діяльності в Україні фінансових пірамід та інших сумнівних фінансових схем, які можуть привести до привласнення коштів громадян.

Про це сказано у відповіді за підписом прем’єр-міністра Миколи Азарова на депутатський запит народного депутата з фракції «БЮТ-Батьківщина» Василя Дерев’яного, повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Тернопільської обласної організації ВО «Батьківщина».

У зверненні В.Деревляний звертав увагу на виникнення небезпечної ситуації, яку зумовлює фінансова піраміда Сергія Мавроді «МММ-2011».

«Останнім часом зазначена структура проводить в Україні агресивну рекламу, обіцяючи казкові відсотки, заманює тисячі людей, які, доведені до зубожіння, готові вкладати свої мізерні, зароблені потом і кров’ю заощадження у сумнівну нову фінансову схему новітнього «великого комбінатора». Між тим, всі добре пам’ятають, чим закінчилася історія з попередньою версією «МММ» – мільйонами обдурених вкладників», – вказував у своєму депутатському запиті В.Деревляний.

У відповіді М.Азарова вказано, що зараз усі контролюючі органи проводять роботу з виявлення та запобігання функціонуванню подібних псевдофінансових установ та схем.

Про результати проведеної роботи прем’єр пообіцяв проінформувати народного депутата додатково.