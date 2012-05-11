У Дніпропетровську затримано лідера ВГО «Громадська сила»

Дніпропетровськ. 11 травня. УНІАН. У Дніпропетровську міліція затримала голову Всеукраїнської громадської організації «Громадська сила» Загіда Краснова.

Як повідомив УНІАН представник Головного управління МВС у Дніпропетровській області, у 2008 році за фактом ДТП з участю З.Краснова було порушено кримінальну справу, яку було закрито у 2009 році Головним слідчим управлінням МВС України.

За словами представника, З.Краснова затримано у зв`язку з тим, що Генеральна прокуратура ухвалила рішення про поновлення слідчих дій у цій кримінальній справі.

«Слідчий слідчого управління ГУ МВС у Дніпропетровській області виніс постанову про затримання відповідно до ст.115 КПК України», - заявив співрозмовник агентства.

За даними прес-служби прокуратури Дніпропетровської області, ГПУ скасувала постанову про закриття кримінальної справи, оскільки не було усунено суперечностей між двома існуючими технічними експертизами ДТП і були виявлені невідповідності при встановленні ступеня тяжкості тілесних ушкоджень, одержаних потерпілим.

Генеральна прокуратура також перекваліфікувала кримінальну справу з ч. 1 ст. 286 на ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

У 2008 році З.Краснов потрапив у ДТП, в якому зіткнулися 2 машини, за кермом однієї з яких був З.Краснов. Обидва водії одержали травми.

У 2010 році З.Краснов балотувався на пост міського голови Дніпропетровська.