На Чернігівщині збоченець нападав на неповнолітніх дівчат

Чернігів, 11 травня, УНІАН. На Чернігівщині у Козелецькому районі працівники міліції затримали чоловіка, який чинив розпусні дії з малолітніми та неповнолітніми дівчатами.

Про це УНІАН повідомили у Секторі громадських зв`язків УМВС в області.

Зокрема, до Козелецького райвідділу міліції звернулася 17-річна мешканка одного з сіл району і повідомила, що коли вона поверталася додому зі школи, на неї напав невідомий чоловік.

Дівчина розповіла правоохоронцям, що за декілька сотень метрів від села з лісу до неї вийшов чоловік і наказав роздягнутися. Вона почала відступати назад, але він схопив її за горло та душив, дівчина вдарила нападника і втекла. За цим фактом слідчий відділ Козелецької міліції порушив кримінальну справу за ч.1 ст.296 Кримінального кодексу України - хуліганство.

Дівчина детально змогла описати зловмисника. Правоохоронці перевіряли раніше засуджених, встановлювали ймовірних свідків події.

Пошуки ускладнювались тим, що підозрюваний не мав постійного місця проживання, ночував у наметі в лісосмугах, в закинутих будинках, вів бродяжницький спосіб життя. За добу, завдяки показам потерпілої, чоловіка було затримано. Ним виявився 43-річний уродженець Чернігівського району.

У ході проведення слідчих дій було з`ясовано, що це не перший випадок, коли він нападав на дівчат. Зловмисник уже був судимий за розбещення неповнолітніх, місяць тому в тому ж селі він зупинив на дорозі 13-річну школярку і, назвавшись лікарем, обманом заманив у двір закинутого будинку. Тільки перехожий злякав чоловіка, який хотів роздягти дівчину.

Затриманий підтвердив покази школярки та зізнався у скоєному.

Проти нього порушено кримінальну справу за ч.1 ст.156 Кримінального кодексу України - розбещення неповнолітніх, що карається позбавленням волі до 3 років. Розслідування справи триває.