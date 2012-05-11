Дніпропетровські терористи можуть бути вже мертвими

Дніпропетровськ. 11 травня. УНІАН. Виконавців терактів в Дніпропетровську вже може не бути в живих. Таку думку в коментарі "Газете киевской" висловив колишній в. о. глави МВС Михайло Корнієнко.

"Як правило, якщо злочин замовний - виконавців вбивають, щоб обірвати ланцюжок. Можливо, їх уже немає в живих", - сказав генерал. На його думку, потрібно відразу ж відкинути версію про те, що вибухи організували дилетанти з "синдромом Брейвіка".

"Уже відомо, що бомби виготовили люди, які мають серйозні знання в хімії. Там явно працювала організована група, злочин планувався, і не виключено, що виконувався на замовлення з метою дестабілізації обстановки в області або в місті. Який мотив цього - чи то політичний, чи то комерційний, або ж метою було відволікти увагу від підготовки іншого злочину - це ще належить з'ясувати", - сказав Корнієнко.

Він також поділився думкою, що хоч офіційно і не оголошують про вимоги "бомбістів" - це ще не означає, що їх немає.

"Не виключено, що вимоги і були висунуті, але оперативна робота не терпить розголосу", - зазначив генерал.

Як повідомлялося раніше, 27 квітня у Дніпропетровську прогриміли 4 вибухи, в результаті яких постраждали 30 людей.

ТСН