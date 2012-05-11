Українець "подарував" свою сестру італійській родині

Київ. 11 травня. УНІАН. У Дніпропетровській області порушено кримінальну справу проти чоловіка, який незаконно лишив сестру італійській родині, - повідомляє ТСН.

Брата було призначено опікуном над малолітньою сестрою (1998 року народження). Місцем проживання дитини було визначено Петропавловський район Дніпропетровської області - за місцем проживання опікуна.

У грудні 2011 року брат із сестрою поїхали до Італії на запрошення двох місцевих жителів, які виявили бажання виховувати дівчинку.

"Там він навмисно, відповідно до вимог італійського законодавства, але всупереч чинному законодавству України, зробив заяву з правом нотаріального акту, згідно з яким довірив і передав свою сестру на виховання італійцям", - повідомило джерело в прокуратурі. Більше того, підозрюваний у незаконних діях досі не вжив жодних заходів з повернення сестри в Україну.

Наразі порушено кримінальну справу. Досудове слідство у кримінальній справі доручено УМВС України в області.