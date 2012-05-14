Київ. 14 травня. УНІАН. Президент України Віктор Янукович підписав Кримінальний процесуальний кодекс.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції в Донецьку.

«Сьогодні вранці я підписав Кримінальний кодекс», - сказав В.Янукович, зазначивши, що тепер необхіден час для того, щоб він був імплементований.

При цьому В.Янукович висловив сподівання, що скоро КПК почне діяти.

Він також висловив упевненість, що Україна та Євросоюз продовжать свою співпрацю, у тому числі щодо адаптації українського законодавства до європейських стандартів. «Я переконаний, що з часом ми будемо рухатися назустріч один одному, і буде досягнуто мети - адаптації України до європейських стандартів і в судочинстві, і в питаннях, які пов’язані з демократією», - сказав В.Янукович.

Також глава держави підписав Закон №4652-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України».

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила Кримінальний процесуальний кодекс України у ніч на 13 квітня.

Парламент розглядав у другому читанні проект КПК чотири дні, починаючи з 10 квітня. Проте, якщо 10 і 11 квітня засідання ВР оголошувалися закритими, то пленарне засідання, яке почалося о 10.00 12 квітня, завершилося тільки 13 квітня близько 4.10 ранку.

Всього до кодексу було внесено понад 3700 поправок.

Опозиція заявила, що КПК ухвалено з порушеннями.

Громадськість закликала Президента не підписувати КПК через порушення процедури його ухвалення.