На Волині голова РДА попався на хабарі

Київ. 14 травня. УНІАН. У Волинській області викрили голову однієї з райдержадміністрацій, який вимагав 50 тисяч доларів хабара від приватної особи за виділення земельної ділянки площею 2 га для ведення сільського господарства.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України, хабарника затримано під час отримання частини хабара в сумі 25 тисяч доларів.

Органами прокуратури порушено кримінальну справу за ч. 4 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.