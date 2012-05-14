У Луганську син слідчого облпрокуратури обстріляв автомобіль

Луганськ. 14 травня. УНІАН. Слідчий відділ Артемівського районного відділу міліції в місті Луганську порушив кримінальну справу за фактом стрілянини по автомобілю, яку влаштував 12 травня син слідчого Луганської обласної прокуратури.

Про це УНІАН повідомив керівник прес-служби прокуратури Луганської області Олександр Зайцев.

За його інформацією, 12 травня під час дорожнього руху виник конфлікт між водієм автомобіля Mazda, який є сином слідчого обласної прокуратури, і водієм автомобіля Lancia Thema.

«У ході конфлікту водій автомобіля Mazda здійснив постріл у бік автомобіля Lancia Thema. Під час дослідчої перевірки у водія, який стріляв, вилучено пістолет для ведення стрільби гумовими кулями. Визначено, що він на момент конфлікту був у тверезому стані», - сказав О.Зайцев.

За його словами, матеріальної шкоди і якоїсь шкоди нікому з учасників конфлікту заподіяно не було.

«Той, хто стріляв, не влучив в автомобіль і не заподіяв шкоди водієві. Проте з метою визначення всіх об`єктивних обставин пригоди за її фактом порушено кримінальну справу за частиною 4 статті 296 Кримінального Кодексу України», - сказав О.Зайцев.

При цьому він спростував інформацію деяких ЗМІ, що син слідчого прокуратури влаштував стрілянину по декількох автомобілях. Причиною конфлікту, на думку О.Зайцева, могла стати «напружена ситуація на дорозі, хтось когось підрізав, не поступився місцем».

За інформацією луганського інтернет-видання «Східний Варіант», за кермом автомобіля, в який стріляв син слідчого прокуратури, був директор луганського відділення радіостанції «Перець ФМ».

У центральному офісі радіостанції кореспонденту УНІАН повідомили, що їм про конфлікт відомо, проте жодних коментарів із цього приводу вони поки що не дають.