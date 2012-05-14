Під Луцьком пограбували і обстріляли валютників

Луцьк. 14 травня. УНІАН. 14 травня під Луцьком підстрелили двоїх валютників.

Валютники, яких 14 травня підстрелили під Луцьком, поступили до міської клінічної лікарні при свідомості і нині отримують медичну допомогу.

Про це ВолиньPost розповів заступник головного лікарня з хірургічної допомоги Олександр Федорчук.

Стало відомо, що інцидент трапився в селі Підгайці.

За словами лікаря, вранці 14 травня карета швидкої допомоги привезла до лікарні із села Підгайці двох чоловіків з вогнепальними пораненнями. Чоловіки були при свідомості.

Постраждалі чоловіки приблизно одного віку: один – 1972 року народження, інший – 1974-го.

В одного – пошкоджена верхня кінцівка, а у іншого травм більше – поранення ноги і передпліччя. Також у чоловіка, який отримав більше травм, є ще й побої.

За словами медиків, нині хворі у стані середньої важкості, їх обстежили і надають допомогу.

Постраждалі розмовляти із журналістами категорично відмовляються.

Однак стало відомо, що стріляли у валютників невідомі їм люди, при цьому у чоловіків відібрали гроші.