На Луганщині під час прокладення колектору загинули робітники

Луганськ. 14 травня. УНІАН. В Алчевську Луганської області під час прокладення каналізаційного колектору загинули двоє робітників.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Луганської області.

Нещасний випадок стався сьогодні на території ПАТ «Алчевський металургійний комбінат».

«При виконанні робіт з прокладення каналізаційного колектору в ТОВ «Екоенергія» на території ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» виникло обвалення насипу ґрунту на дно котловану, у якому знаходились працівники підрядного підприємства ТОВ «Техметкомплектація», які від отриманих тілесних ушкоджень загинули на місці події», - йдеться в повідомленні.

Прокуратурою м. Алчевська порушено кримінальну справу за ознаками ч.2 ст. 271 Кримінального кодексу України (порушення вимог законодавства про охорону праці, що спричинило загибель людей).

Проведено огляд місця події, допитані як свідки посадові особи ТОВ «Екоенергія» та ТОВ «Техметкомплектація», виконуються інші невідкладні слідчі дії.