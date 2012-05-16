На Буковині податківця взяли на хабарі

Чернівці. 16 травня. УНІАН. Слідчими прокуратури Чернівецької області спільно із працівниками СБУ затримано після одержання хабара у 40 тисяч доларів начальника об’єднаної Державної податкової інспекції Сокирянського району Чернівецької області.

Як повідомили УНІАН у прокуратурі Чернівецької області, встановлено, що чиновник вимагав та отримав хабар від директора одного із приватних підприємств за невжиття заходів із блокування роботи очолюваного ним підприємства та сприяння у подальшому зменшенню фінансових санкцій за наслідками проведених перевірок.

Прокуратура області порушила кримінальну справу за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.