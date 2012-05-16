На Житомирщині чоловік продавав за кордон своїх земляків

Житомир.16 травня. УНІАН. У Житомирській області засуджено до 3 років і 6 місяців позбавлення волі торговця людьми, який продав за кордон 12 своїх співвітчизників.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури області, Коростенський районний суд визнав жителя Коростеня винним у торгівлі людьми ( ч. 3 ст. 149 Кримінального кодексу України ).

Торговець „живим” товаром вербував серед своїх земляків у Коростені та Коростенському районі Житомирщини бажаючих поїхати на заробітки у Чехію, обіцяючи їм «золоті гори». Насправді ж 12 завербованих ним коростенців працювали у Чехії на деревообробному виробництві у важких умовах, не отримуючи належної зарплатні.