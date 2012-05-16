У Кіровограді впав 30-метровий карниз з даху будинку
16:42, 16 травня 2012Кримінал
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Без газопостачання 400 мешканців
Кіровоград. 16 травня. УНІАН. Вчора близько 16.35 у Кіровограді з даху п’ятиповерхового будинку обвалився 30-метровий залізобетонний карниз, що спричинило пошкодження труби газопостачання діаметром 20 мм.
Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУ МНС в Кіровоградській області, припинено газопостачання мешканцям даного будинку (близько 375 осіб).
Загиблих і травмованих немає.
Ремонтно-відновлювальні роботи бригада ВАТ «Кіровоградгаз» розпочала сьогодні вранці.
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