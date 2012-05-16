У Донецьку оштрафували „мінера” літака
Заплатить за жарт 11 тис грн
Донецьк. 16 травня. УНІАН. Київський районний суд Донецька оштрафував зловмисника на 11 тис. грн за повідомлення про замінування літака.
Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Донецької області, 30-річний житель Луганська в стані алкогольного сп`яніння, перебуваючи в автопоїзді, який перевозить пасажирів від будівлі аеропорту «Донецьк» до літака, голосно вимовив «Аллах Акбар» і повідомив про те, що в літаку закладена бомба. Серед пасажирів почалася паніка. Виліт літака затримали майже на 2 години.
За підсумками розгляду кримінальної справи суд зобов`язав чоловіка виплатити штраф у сумі 8,5 тис. грн, а також відшкодувати матеріальну шкоду, заподіяну авіакомпанії, в сумі майже 2,5 тис. грн.