У Донецьку оштрафували „мінера” літака

Донецьк. 16 травня. УНІАН. Київський районний суд Донецька оштрафував зловмисника на 11 тис. грн за повідомлення про замінування літака.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Донецької області, 30-річний житель Луганська в стані алкогольного сп`яніння, перебуваючи в автопоїзді, який перевозить пасажирів від будівлі аеропорту «Донецьк» до літака, голосно вимовив «Аллах Акбар» і повідомив про те, що в літаку закладена бомба. Серед пасажирів почалася паніка. Виліт літака затримали майже на 2 години.

За підсумками розгляду кримінальної справи суд зобов`язав чоловіка виплатити штраф у сумі 8,5 тис. грн, а також відшкодувати матеріальну шкоду, заподіяну авіакомпанії, в сумі майже 2,5 тис. грн.