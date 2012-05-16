У Рівному відомого пластичного хірурга катували праскою

Рівне. 16 травня. УНІАН. Сьому добу поспіль міліція шукає трьох злочинців, які вночі 9 травня скоїли розбійний напад на відомого у Рівному лікаря Петра Тарасюка.

Працює Петро Тарасюк у Центрі пластичної хірургії, а живе у приватному будинку у селі Бармаки, на околиці Рівного. Близько другої ночі 9 травня п.Петро прокинувся, почувши, що на першому поверсі будинку хтось ходить. Він взяв газовий пістолет та спустився, щоб глянути, хто зайшов у дім. Але його оглушили та зв'язали скотчем. Коли отямився, побачив, що у будинку "хазяйнують" троє чоловіків, їхні обличчя були заховані під масками.

Як з’ясували міліціонери, грабіжники проникли в будинок через паркан. Кажуть, що лікаря катували, зокрема, начебто прикладали до тіла розпечену праску. У міліції це не підтверджують, але, разом з тим, і не заперечують. Забравши з оселі 15 тисяч гривень та пістолет, злочинці зникли. Лише під ранок чоловік зміг звільнитися та повідомити про напад міліцію.

— Чоловіка направили на судово-медичну експертизу, яка і з’ясує, які саме тілесні ушкодження отримав потерпілий, — повідомила Олеся Шевченко з Рівненського райвідділу міліції. — Щодо мотивів злочину, то їх відпрацьовується кілька.

— За фактом розбою, поєднаного із проникненням у житло, порушено кримінальну справу, — повідомив начальник Рівненського РВ УМВС Руслан Мельник.

Рівне вечірнє