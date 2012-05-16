У центрі Києва в підземному переході зарізали чоловіка
18:16, 16 травня 2012Кримінал
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На розі Хрещатика і вулиці Прорізної
Київ. 16 травня. УНІАН. Сьогодні близько 15.30 у центрі Києва в підземному переході було вбито чоловіка.
Як повідомили УНІАН у столичному главку міліції, інцидент стався у підземному переході на розі Хрещатика і вулиці Прорізної.
Внаслідок неприязних стосунків між двома особами без постійного місця проживання виник конфлікт, який переріс у бійку, під час якої один з учасників інциденту вдарив іншого ножем у шию.
За даними міліції, особу, яка завдала важкі тілесні ушкодження іншій людині, затримано і доставлено до райвідділу. При цьому правоохоронці зауважили, що і потерпілий, і його кривдник перебували у стані сильного алкогольного сп’яніння.
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