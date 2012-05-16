У потязі „Ужгород-Москва” контрабандою перевозили бджіл

Ужгород. 16 травня. УНІАН. З потягу "Ужгород-Москва" прикордонники вилучили 157 контейнерів із закарпатськими бджолами.

Під час огляду потягу «Ужгород-Москва» в пункті контролю «Конотоп» прикордонники Сумського загону спільно зі співробітниками митниці виявили 157 дерев'яних контейнерів з бджолами. Про це повідомляє прес-центр Держприкордонслужби України.

Оглядаючи один з вагонів, співробітники пункту пропуску почули гул, що доносився з купе провідниці. У шафі для речей загальна оглядова група виявила спеціальні контейнери для перевезення бджолиних маток.

За словами провідниці, 51-річної громадянки Росії, бджіл вона придбала на Закарпатті, попередньо для реалізації. Конфіскат вилучили та передали в митницю.

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