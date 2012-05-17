Міліція хоче встановити у громадських місцях відеоспостереження

Київ. 17 травня. УНІАН. За ініціативи міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка підготовлено пропозиції до Ради національної безпеки і оборони України з приводу нагальної необхідності розгляду питання щодо встановлення у громадських місцях систем відеоспостереження.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, міністерство, реалізовуючи свої першочергові завдання щодо забезпечення безпеки громадян, дотримання прав людини, охорони громадського порядку виступає з ініціативою облаштування громадських місць системами відеоспостереження.

Ефективність їх застосування підтверджується зарубіжним досвідом правоохоронної діяльності. Зокрема, використання систем відеоспостереження в країнах Європейського Союзу та США значно сприяє оперативності реагування на правопорушення, швидкому встановленню осіб, які їх вчиняють. Світовий досвід показує, що наявність систем відеоспостереження є стримуючим фактором для правопорушника, навіть за відсутності співробітника поліції.

Облаштування громадських місць системами відеоспостереження дасть змогу громадянам почуватися на вулицях міст більш безпечно.

Використання таких систем дозволить зменшити кількість працівників міліції на вулицях міст, разом з тим зробить їх роботу ефективнішою.

Враховуючи той факт, що наразі МВС фінансується на 42% від потреби, встановлення систем відеоспостереження дозволить ефективніше розподіляти ці кошти не на утримання великої кількості працівників міліції, а на їх оснащення.

За клопотанням МВС прем’єр-міністр України Микола Азаров вже доручив Київській міській державній адміністрації опрацювати питання про встановлення відеокамер у місцях масового скупчення громадян та проведення масових заходів, у першу чергу в центральній частині столиці.

У своєму зверненні до секретаря РНБО Андрія Клюєва В.Захарченко ініціював розгляд на засіданні Ради національної безпеки та оборони питання щодо сприяння органів влади та місцевого самоврядування в обладнанні об’єктів інфраструктури населених пунктів системами відеоспостереження.