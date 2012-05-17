На Полтавщині розмова по мобілці „притягнула” блискавку

11:34, 17 травня 2012
Кримінал
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Блискавка вразила дівчину

Полтава. 17 травня. УНІАН. У Комсомольську блискавка вразила 25-річну дівчину, яка йшла по вулиці і розмовляла по мобільному телефону. Про це повідомили в ТУ МНС у Полтавській області.

Сталося це минулої доби  о 19.45.

Потерпілу доставили в реанімаційне відділення Комсомольської міської лікарні. Її  стан здоров'я насьогодні змінився із тяжкого на середньої тяжкості.

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