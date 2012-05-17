В Ужгороді велетенський каштан розчавив "Жигулі" прямо на дорозі

Ужгород. 17 травня. УНІАН. Щойно в Ужгороді сталася надзвичайна подія, яка, попри свою нестандартність, прямо потрапляє в розряд дорожно-транспортних пригод – велетенське старе дерево, вивернувшись із землі прямо з корінням, впало прямо на автомобіль, що в цей момент рухався по дорозі.

Подія сталася на одній з пожвавлених магістралей обласного центру Закарпаття – вулиці Другетів. Водій "Жигулів", молодий хлопець, народився в сорочці – хоча дерево товстелезним стовбуром впало прямо на кабіну авто, він не постраждав. Більше в автомобілі нікого не було, а отже, постраждалих немає.

Крім "Жигулів", дерево, при падінні, очевидно гілкою, зачепило ще й сріблястий "Мерседес".

Зараз працівники МНС вже почали звільняти проїжджу частину від дерева, розрізаючи бензопилами гілки та стовбур.

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