У Чорному морі впав за борт судна і зник моряк – МНС

Херсон. 17 травня. УНІАН. Учора, 16 травня, в Чорному морі поряд з маяком «Північний» на Тендрівській косі (Голопристанський район Херсонської області) зник матрос із судна «Авант».

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Територіального управління МНС у Херсонській області, відповідна заява про зникнення людини надійшла в МНС учора о 21.50.

Зокрема, в повідомленні вказується, що старший помічник капітана судна помітивши, що матрос упав за борт, також стрибнув у воду, намагаючись його врятувати. Проте дістати матроса з води не вдалося.

Згідно з повідомленням ТУ МНС, проводяться пошуки зниклого матроса.