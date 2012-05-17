У Чорному морі впав за борт судна і зник моряк – МНС
12:03, 17 травня 2012Кримінал
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Врятувати намагався старпом
Херсон. 17 травня. УНІАН. Учора, 16 травня, в Чорному морі поряд з маяком «Північний» на Тендрівській косі (Голопристанський район Херсонської області) зник матрос із судна «Авант».
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Територіального управління МНС у Херсонській області, відповідна заява про зникнення людини надійшла в МНС учора о 21.50.
Зокрема, в повідомленні вказується, що старший помічник капітана судна помітивши, що матрос упав за борт, також стрибнув у воду, намагаючись його врятувати. Проте дістати матроса з води не вдалося.
Згідно з повідомленням ТУ МНС, проводяться пошуки зниклого матроса.
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