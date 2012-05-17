На Рівненщині блискавка вбила 18-річну дівчину

Київ. 17 травня. УНІАН. 16 травня в с. Оженіно на Рівненщині через ураження блискавкою загинула 18-річна дівчина та постраждав 14-річний хлопець.

Як повідомляє прес-служба МНС України, трагедія сталась під час випасу худоби.

Підліток у тяжкому стані з опіками ніг був доставлений в реанімаційне відділення місцевої районної лікарні.

МНС застерігає громадян під час грози уникати відкритої місцевості.

«Сховайтеся в будь-якому можливому поглибленні: канаві або найнижчому місці поля, присядьте і пригніть голову.

Найбезпечніше під час грози знаходитися в приміщенні з громовідводом. Лежати на мокрій землі під час грози не рекомендується», - закликають громадян рятувальники. І радять не купатися та не відпочивати біля води під час грози, а також не не ховатися від блискавки під високими деревами.

«Варто пам`ятати, що удар блискавки небезпечний не лише тоді, коли гроза б`є безпосередньо в людину, але в предмети, що знаходяться поруч. Тому не варто торкатися до всього мокрого, залізного, електричного, тому що в такі речі блискавка б`є найчастіше», - наголошується в повідомленні МНС.