За добу працівники митного поста здавали в «общак» до 30 тис грн

Співробітники СБУ спільно з працівниками Генпрокуратури викрили в систематичному отриманні хабарів десятьох працівників (практично весь склад) митного поста “Луцьк” Ягодинської митниці (Волинська область). Хабарі митники вимагали від перевізників за безперешкодне оформлення вантажів.

Фіксувати злочинну діяльність митників спецслужба почала наприкінці минулого року. Незабаром оперативники СБУ вже знали, що митники за одну зміну отримують від 20 до 30 тисяч гривень ”данини”, які вони передавали начальникові митного поста в “общак”. Кому далі йшла зібрана “данина”, можна лише здогадуватися...

На завершальному етапі операції СБУ, під час обшуків у службових кабінетах працівників митного поста “Луцьк”, розповіли у прес-центрі СБУ, оперативники вилучили 150 тисяч доларів та 30 тисяч гривень - “врожай” митників, зібраний за останні дні. Оперативники також вилучили у митників блокноти та записники, у яких обліковувалися зібрані інспекторами хабарі.

Щоб цими “документами суворої звітності” можна було у разі необхідності довести керівникові, що вся данина здана в “общак”, а не привласнена.

Генеральна прокуратура порушила проти службовців митного поста “Луцьк” кримінальні справи за звинуваченням у “вимаганні та одержанні хабарів за попередньою змовою групи осіб”. Чотирьох митників рішенням суду арештували. Решта перебувають на свободі під підписками про невиїзд.

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