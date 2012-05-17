На Львівщині викрили міжнародний канал контрабанди героїну

Львів. 17 травня. УНІАН. Працівники Управління боротьби з організованою злочинністю ГУ МВС України в Львівській області спільно з співробітниками Львівського прикордонного загону перекрили міжнародний канал контрабандного постачання сильнодіючих психотропних речовин.

Як повідомили сьогодні УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, 9 травня у пункті пропуску „Рава руська” Львівської митниці було затримано автомобіль марки «Фольксваген-гольф» під керуванням раніше судимого 29-річного жителя міста Рава-Руська.

В ході огляду вказаного транспортного засобу в порожнині днища авто правоохоронці виявили та вилучили схований поліетиленовий пакет із вмістом порошкоподібної речовини світло-коричневого кольору. Згідно з висновком експерта ця речовина являється особливо небезпечним наркотичним засобом – героїн (загальною вагою 11 грамів), - зазначається у повідомленні.

Наразі українські правоохоронці спільно з поліцією Республіки Польща проводять комплекс заходів по встановленню та затриманню осіб, які на території Польщі збували героїн громадянину України.

12 травня прокуратура Львівської області стосовно 29-річного чоловіка порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів,психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) та ч. 2 ст. 305 (Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів) Кримінального кодексу України.

Підозрюваний перебуває під вартою.